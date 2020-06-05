Likyalı değil ev yılanı çıktı

Kuşadası'nın eski evlerinin bulunduğu bir mahallede, evin bahçesinde kediler tarafından sarılan yılanı gören Zafer Erdem, yılanı kedilerden kurtararak bir sopanın yardımıyla evinde bulunan akvaryuma koydu. Daha sonra internetten yaptığı araştırmada yılanı geçtiğimiz yıllarda keşfedilen, Kafkas yılanının yeni bir alt türü olan “Lycciensis: Likyalı” olduğunu sanarak EKODOSD'u arayan Erdem, Likyalı'ya benzeyen yılanla ilgili olan EKODOSD Bilim Danışmanı - Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Olgun ile görüştü. İncelemede yılanın Likyalı değil, ev yılanı olarak bilinen zehirsiz Elaphe situla türü olduğu teyit edildi. Daha sonra yılan yerinden alınarak, insanlardan uzak doğal bir araziye bırakıldı.

EKODSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı açıklamada; “Zafer Erdem'in bulunduğu evin yanlarında terk edilmiş yıkık eski yapıların olduğu görülmektedir. Bu tür alanlarda genellikle kemirgenler yoğun olmaktadır. Yılanlarda kemirgenlerle beslendiği için böyle yerleri tercih edebiliyor. Buradaki yılanda terk edilmiş alandan yan komşuya geçmiş. Ancak yılanın şansı varmış ki, duyarlı bir kişiye rastlamış.



Yalnız bir gerçek var ki, Korona virüs salgınından sonra, insanların çoğunda doğaya karşı ilgisi oldukça arttı, duyarlı insan sayısı çoğalmaya başladı. Umarız bu ilgi ve duyarlılık kalıcı olur. Olması da insanlığın yararına olacaktır zaten. Doğada tüm canlılarla barışık bir şekilde yaşamasını öğrenmemiz gerekli. Özellikle yaban hayatına müdahale edilmemeli, bu tür hayvanların yaşam alanlarını mutlaka korumalıyız. Yılanlar yok olursa fareler çoğalır. Fareler çoğalırsa bunun zararını önce çiftçi görür, dolaylı olarak da bizlere yansır. Yılanı kedilerden kurtaran, öldürmek yerine onun tekrar yaşam alanına dönmesine vesile olan, hatta yanına bir kase de su koyan Zafer Erdem'e duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Mehmet Barlas

