Limanda asit alarmı

Olay, Derince ilçesi Deniz Mahallesi'nde bulunan Safi Port Limanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre nitrik asit, depolandığı bölgede üst üste koyulduğu için ezilip taştı. Nitrik asidin taşması neticesinde, asidin yüklü olduğu demir paletler eridi. Demir paletlerin erimesiyle birlikte asit yere döküldü. Çevredeki çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve kimyasal müdahale aracı sevk edildi.

Ardacan Uzun - Cihan Atik - Mustafa Taşören



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