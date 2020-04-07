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Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabi

Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabi
Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabi

Limon ihracatının Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine tabi olmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Limon ihracatının Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine tabi olmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 2. ve 3. maddelerine dayanılarak hazırlanırken Ön izne ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek.

Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 31/8/2020 tarihine kadar uygulanacak. Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.

Muhammet Mücahit Dereli

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