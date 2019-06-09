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Linç edilmekten polis kurtarmıştı, mahkemece tutuklandı

Linç edilmekten polis kurtarmıştı, mahkemece tutuklandı
Linç edilmekten polis kurtarmıştı, mahkemece tutuklandı

Trabzon’un en işlek caddelerinden olan Uzunsokak’da bir kadını taciz ettiği iddiasıyla vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülen yabancı uyruklu şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Yabancı uyruklu S.D hakkındaki taciz iddialarını reddetti.

Trabzon'un en işlek caddelerinden olan Uzunsokak'da bir kadını taciz ettiği iddiasıyla vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülen yabancı uyruklu şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Yabancı uyruklu S.D hakkındaki taciz iddialarını reddetti.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kadının tacize uğradığı iddiası vatandaşları öfkelendirirken, öfkeli kalabalık tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi cadde ortasında tekme tokat darp etmişti. Olaya müdahale eden polisler, darp edilen şahsı kızgın vatandaşın elinden güçlükle aldı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu S.D., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.  

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