Lincoln Henrique imzayı attı

Yeni sezon öncesi takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertli takım, dün akşam saatlerine transfer görüşmelerini sürdürmek üzere İstanbul'a getirdiği 23 yaşındaki Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarında Fenerbahçe'nin formasını giyecek olan Lincoln Henrique'nin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Lincoln Henrique'ye ‘Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.