Linyit üretimi yüzde 11,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı Katı Yakıtlar İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Aralık ayında 6 milyon 288 bin 817 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 arttı.

Taşkömürü üretimi Aralık ayında 123 bin 233 ton olarak gerçekleşti

Taşkömürü satılabilir üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4 bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 16,1 arttı. Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Aralık ayında 409 bin 244 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 3 bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,8 arttı.

Taşkömürü ithalatı Aralık ayında 3 milyon 171 bin 41 ton olarak gerçekleşti

Taşkömürü ithalatı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 10,4 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı. Taşkömürü koku ithalatı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 5,1, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 35,1arttı.

Aralık ayında üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti

Üretimin teslimatları karşılama oranı Aralık ayında yüzde 90,2 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 84,9 iken taşkömüründe yüzde 3,4 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Aralık ayında taşkömürü teslimatının yüzde 59,8'i termik santrallere, yüzde 14,8'i kok tesislerine, yüzde 11,3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 79,9'u termik santrallere ve yüzde 12,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 95,3 ile demir-çelik sanayine yapıldı.

