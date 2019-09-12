Lisans ve lisansüstünde yetenek avı başlıyor

Müziğe çocukluktan beri ilgi duyan ve bunu sadece lisansla değil akademik kariyer olarak da devam ettirmek isteyen öğrenciler için, Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı; Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarına 2019-2020 öğretim yılı için yetenek sınavı ile öğrenci alınacağını açıkladı. Kariyerine müzik alanında yön vermek isteyen öğrenciler aşağıdaki adresten kaydını yaptırabilir ve üniversitenin web sitesinden gerekli bilgiyi alabilirler.

Kayıt yapılabilecek adresler

KKTC ve T.C yurttaşı adaylar sınav kayıtlarını, sınavın yapılacağı 16 Eylül 2019 saat 09.45'e kadar Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına veya Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığına müracaat ederek yapabilirler.

Yetenek sınavı tarih ve yerleri

Tüm adayların başvuru kaydı ve yetenek sınavı 16 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 10:00'da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalında gerçekleşecektir.



