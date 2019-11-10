Lise arkadaşlarının gözü önünde feci şekilde can verdiler

Saat 06.00 sularında Mevlana Bulvarı üzerinde meydana gelen olay şöyle yaşandı: Berat Yılmaz kontrolündeki otomobilin seyir hâlindeyken lastiği patladı. Yılmaz, aracı bulvar üzerindeki ikinci şeride çekip arkadaşı Metehan Güzel (23) ile patlayan lastiği değiştirmek için uğraşmaya başladı. Bu esnada aynı istikamette ilerleyen bir otomobil, ikiliye çarptı. Yılmaz ile Güzel yaklaşık 50 metre sürüklenirken sürücü hızla bölgeden uzaklaştı. Kazaya tanık olan Yılmaz'ın aracındaki lise arkadaşı üç kadın ise hemen 112 Acil'i aradı. İhbar sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede iki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Elim haberi duyan kadınlar, arkadaşlarının cansız bedenlerinin başında gözyaşları döktü. Kazanın etkisiyle şoka giren kadınlara sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Öte yandan polis ekipleri, yolun üç şeridini trafiğe kapattı. Ulaşım tek şeritten sağlanırken cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a kaldırıldı. Kaçan sürücünün yakalanması için de soruşturma başlatıldı.