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'Lise Kış Akademisi 2023'e yoğun ilgi

'Lise Kış Akademisi 2023'e yoğun ilgi
'Lise Kış Akademisi 2023'e yoğun ilgi

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) tarafından her yıl kış aylarında düzenlenen Lise Kış Akademisi, bu sene beşinci kez öğrencilerle buluştu. Akademi sayesinde lise öğrencileri, üniversite ortamında hem uygulamalı hem de yüz yüze eğitimler aldı. 19 farklı ders olanağının sunulduğu programa 200’ün üzerinde öğrenci katılım sağladı.

23-27 Ocak 2023 tarihlerinde İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde yüz yüze gerçekleştirilen Lise Kış Akademisi programı, İstanbul'daki lise öğrencilerini ağırladı. 5 gün süren akademide öğrencilerin kişisel gelişim ve mesleki ilgi alanlarına yönelik farkındalık oluşturarak, gelişimlerine katkı sağlandı ve kariyer planlarına destek verildi.

Sömestr tatillerini en iyi şekilde değerlendirdiler

Lise 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerine özel olarak hazırlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Lise Kış Akademisi, bu sene 5'inci kez düzenlendi. Lise öğrencilerini üniversite ortamındaki eğitimler ile tanıştıran program, tamamen ücretsiz olarak öğrencilere sunuldu. 19 farklı ders olanağının yer aldığı programda, okulları sömestr tatiline giren öğrenciler tatillerini daha verimli geçirdi.

Uygulamalı derslerin, atölyelerin ve yüz yüze eğitimlerin yer aldığı programda ders başlıkları ise şu şekilde:

  1. "Uygulamalı siber güvenlik atölyesi
  2. Uçak mühendisliği ve tasarım atölyesi
  3. Temel elektrik ve temel elektronik laboratuvar atölyesi
  4. Senaryo yazım atölyesi
  5. Mimari strüktür atölyesi
  6. Mesleklerin geleceği atölyesi
  7. Makarna atölyesi
  8. Havacılık atölyesi
  9. Endüstriyel otomasyon sistemi uygulamaları ve siber güvenlik analizleri atölyesi
  10. Diş hekimliğinde üç boyutlu çene modeli yapım atölyesi
  11. Blockchaın atölyesi
  12. Bilgisayar programlamanın abc'si
  13. Sanat terapisi ile kendini keşfetme ve anlamlandırma atölyesi
  14. Robotik teknolojisi ve uygulama atölyesi
  15. Ekonomi ve finans atölyesi
  16. Liderlik atölyesi
  17. Dijital reklam tasarımı atölyesi
  18. E-ticarete giriş atölyesi
  19. Etkili iletişim ve beden dili atölyesi".

Öğrencilerin yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmeleri amaçlandı

Çağa ayak uyduran, nitelikli ve uluslararası eğitim anlayışının benimsendiği İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde Lise Kış Akademisi eğitimleri yoğun ilgi ile karşılandı. Öğrencilerin, gelecekte çalışmalarını sürdürebilecekleri alanları seçmelerinde ve iyi bir kariyer planı oluşturmalarında yardımcı olan akademi, aynı zamanda yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmelerine de imkan sağladı. Lise Kış Akademisi eğitimleri öğrenciler için aynı zamanda doğru kariyer ve meslek seçimi yapmak için yol gösterici oldu.

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