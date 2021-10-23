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Lise öğrencileri arasında tekme tokat kavga kamerada

Lise öğrencileri arasında tekme tokat kavga kamerada
Lise öğrencileri arasında tekme tokat kavga kamerada

Beylikdüzü’de iki ayrı lise öğrencilerinin arasında tekme tokat ve kemerli kavga çıktı. Yaşanan kavga anları, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Lise öğrencileri arasında tekme tokat kavga kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün Adnan Kahveci mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki ayrı liseli öğrenci grubu arasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışmadan bir süre sonra taraflar cadde üzerin karşılaştı. Öğrenciler birbirlerine tekme tokat ve kemer ile vurmaya başladı.

Kavga esnasında bazı öğrenciler yaşananları izlerken bazı öğrenciler ise yaşanan olayları cep telefonuna kaydetti.

Taraflar çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kaçışırken olay sırasında çevrede polis olmaması dikkat çekti.

Şaban Tektaş - Murat Delice - Hakan Polat
 

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