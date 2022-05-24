Lise öğrencileri bomba bırakan İHA üretti

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi iş birliğinde yapılan "7. Robot Günleri (Robofest)" etkinliği başladı. Robofest'te ‘Turnadağ' ismini verdikleri İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) sergileyen lise öğrencilerinin standı da büyük ilgi gördü.

Liseler arası, insansız hava araçları kategorisinde yarışan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri tarafından bomba bırakabilen ve yönetilebilir döner kanatlı insansız hava aracı (İHA) üretildi. Öğrencilerin okul öğretmen ve idarecilerinin de desteği ile yürüttüğü proje ile TEKNOFEST'e katılan ve ilk aşmayı geçen Turnadağ ekibi son aşamayı geçmek için çalışmalarına devam ediyor.

Turnadağ İHA ekibinden Muzaffer Polat, “Liseler arası, insansız hava araçları kategorisinden katılıyoruz. Takımımız ilk aşamayı geçti. Bundan sonra bir aşama kaldı yarışma, oraya gitmemiz için. O aşamada kolay bir aşama. Geçmeyi düşünüyoruz zaten. İnşallah derece almayı da düşünüyoruz yarışmada. Uçağımız bir kere manuel olarak uçtu. Diğer uçuşumuzu otonom olarak yapmayı planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta diğer uçuşumuza geçeceğiz. Bizden istenen uçağı otonom olarak uçurabilmek ve istenilen görevi otonom olarak yerine getirebilmek. İstenilen ilk görev uçağın manevra kabiliyetini test etmek. Bunu da yine otonom bir şekilde yapacağız” dedi.

Polat, “İlk görevi geçen ekiplerin ikinci görevde istenilen bölgeye istenilen iki adet topu bırakmayı bırakacak. ikinci görevi de gerçekleştiren zaten bir iki ekip oluyor. Onlar da direkt birinci oluyor genelde. İkinci görevi gerçekleştirmeyi planlıyoruz eğer böyle giderse çalışmalarımız. İkinci görev bir nevi bomba bırakma simülasyonu diyebilirim aslında. Yani bir İHA'nın bomba bırakmasını biz topla yapıyoruz aynı yazılımı uyguluyoruz hemen hemen ve bununla kendimizi fazlasıyla da geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.

M. Ertuğrul Polat

