Lise öğrencileri 'farkındalık oluşturan yarışma' için tasarladı

Tüm ilçe müdürlükleri kendi içinde kurduğu komisyonlarla birinci seçilen eseri, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı şubeler resim öğretmenleri ile kurduğu komisyonlar ile ilçelerden gelen eserleri değerlendirerek birinci, ikinci ve üçüncü olan eserleri belirledi. İlk üç yarışmacı arasında yer alana öğrencilere ödülleri Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Gülşen Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesinden Hüsna Aşut ve Doğuş Üniversitesi Tanıtım Koordinatörü Ergin Sarar tarafından verildi.

Ödül kazanan öğrenciler ise şu şekilde listelendi:

"Madde Bağımlılığı Yarışması kazananları;

Duru Eroğlu-Validebağ Fen Lisesi-Üsküdar

Elif Üner-Boğaziçi AİHL-Beykoz

İnci Saracık-Bahçelievler İTO BİLSEM-Bahçelievler

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Yarışması kazananları;

Zeynep Tarun-Yıldız Ahmet Arayıcı Al-Kartal

Yargın Baydar-Hüseyin Rahmi Güryanan Mtal-Adalar

Sıla Özçelik-Ortaköy Zübeyde Hanım Ml-Beşiktaş".

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