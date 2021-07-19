Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu

Yazılım ile uğraşan ve daha önce instagram açıklarını bularak gündeme gelen lise öğrencileri Arda Kılıç (18) ve Mert Ergün (18), bu sefer Tiktok'da sınırsız jeton gönderme açığını buldu. Durumu özel mail yoluyla Tiktok'a bildiren gençler, bin 500 dolar ödül teklifi aldıklarını ancak bu teklifi kabul etmediklerini söyledi. 7-8 ay çalışmanın sonucu olarak sınırsız jeton gönderme açığını bulduklarını belirten liseli öğrenciler, Tiktok'dan yeni teklif beklediklerini söyledi. Ayrıca dünya üzerinde böyle bir açığın bulunamadığını vurguladılar.





''Tiktok üzerinde gelir kapısı kapattık''

Açığı nasıl buldukları aktaran Mert Ergün, ''Daha önce instagram üzerinde açıklar bulup gündem gelmiştik. Şimdi ise 7-8 ay süren çalışmalarımız sonunda Tiktok'un tek gelir kaynağı olarak bildiğimiz canlı yayında atılan bağışların açığını bulduk. Yani uygulama üzerinden gönderilen jetonların sınırsız şekilde göndermenin açığını bulduk. Şunu söyleyebilirim: uygulama üzerinde gelir kapısı kapattık. Daha önce instagram üzerinde sponsor reklamları ücretsiz olarak verebilmekteydik. uygulamada jetonları, canlı yayın açmış herhangi bir yayıncıya ya da herhangi bir hesap üzerinden sınırsız jeton gönderebiliyorum. Toplanan parayı, çekim talebi oluşturarak hesabımız aktarıyoruz. Bunun denemesini yaptık, bildirdik. Onlarla görüşmemizi sağladık. Bize bin 500 dolar teklif ettiler. Teklifi gördükten sonra Türkler açısından güzel bir karşılık verdik. Kendileri daha sonra tekrar iletişime geçmek istediler. Ancak yeni bir teklif yapmadıkları sürece cevap vermeyeceğiz.

Bu konu üzerinde 7-8 aydır çalışıyorduk. Tiktok üzerinde çok büyük olmasa da donanımsal açık bulduk. Dünya üzerinde böyle bir açık bulunmamış. Tiktok ile iletişime geçtiğimizde böyle açığın daha önce bulunmadığını söyledi. Bize doğru düzgün bir teklif yapmadıkları sürece bu açığı belirtmeyi düşünmüyoruz'' şeklinde konuştu.





''Bin 500 dolarlık ödülü kabul etmedik''

Tiktok ile nasıl iletişime geçtikleri ve aldıkları cevap hakkında bilgi veren Arda Kılıç, ''Açığı bulduğumuzda hemen Tiktok'a bildirdik. Bildirmemiz ardından bin 500 dolar gibi bir ödül ile ödüllendirileceğimiz söylendi, ancak biz bu ödülü kabul etmedik. Bize özel (case) mail açmışlardı. Biz de bu mail üzerinden yanıt verdik. Mail yoluyla, ''Biz, sizin teklifinizi kabul etmiyoruz. Sizde bulduğumuz açık sayesinde çekeceğimiz paralarla kendi para birimimizle size bin 500 TL gönderelim'' cevabını verdik. Türkiye'de herhangi bir temsilciye ulaşamadık. O yüzden biz de yabancılarla mesajlaşmak zorunda kaldık. Bu nedenle süreç biraz zorlaştı. Yine de özel mail sayesinde Tiktok ile iletişimde kaldık. Belki Türk biriyle iletişime geçsek daha iyi ödüller alabilirdik, bu durum biraz canımızı sıktı. Daha önce dünyada Tiktok üzerinde böyle bir açığa rastlanmadı. Normalde Tiktok ile iletişime geçmek uzun bir süreç. Bizim bulduğumuz açık gelir kapısı kapattığı için bizimle iletişime geçtiler, ne kadar ciddi bir açık olduğunun farkına vardılar'' diye konuştu.







Adem Gürer - Furkan Serttaş

