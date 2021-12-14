Lise öğrencilerinden korkunç iddia: Olay duyulmasın diye dolmuş ile hastaneye gönderildiler

Kırıkkale'nin Ahılı köyünde özel bir lisede eğitim gören öğrenciler, sosyal etkinlik dersi için evden getirdikleri yiyecekleri tüketerek rahatsızlandı. Durumu öğretmenlerine bildiren öğrenciler, hastaneye gitmek istedi. Okul idaresinin olayın duyulmaması için ambulans çağırmadığını iddia edildi.

Sağlık durumları ağırlaşan 6 lise öğrencisi, ambulans yerine köyün servis aracıyla hastaneye gönderildi. Yüksek İhtisas Hastanesi Acil Servis bölümünde öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikâyetleri üzerine tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından da zehirlenme şüphesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Velilerin bazıları ise okul idaresinden şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri ise velilerin ifadesine başvurdu.

"Bir zaman izin vermedi 'gidemezsin' dedi"

Arkadaşlarıyla birlikte kendisinin de midesinin bulandığını ve öğretmenin lavaboya dahi göndermediğini iddia eden Yağmur Yalın, (15) şunları kaydetti:

"Biz okulda hani sosyal etkinlik dersindeydik yerli malı gibi bir şey yaptık. Evden arkadaşlar bir şeyler getirdi, okulda yedik. Hepimizin midesi bulanmaya başladı. Yavaş yavaş kusmaya başladık midemiz bulandı. Hocalara dedik benim hatta midem bulandı kusacaktım. Hocaya dedim ‘Lavaboya gidebilir miyim?' Bir zaman izin vermedi ‘gidemezsin' dedi. Sonra kötü olduğumu fark etti ve beni lavaboya gönderdi. Biz kötü olduk. Bizi bahçeye falan çıkarttılar. Bahçede biraz oturduk. Su falan içtik ama geçmedi. 1 saate yakın bahçede oturduk. ‘Eve gitmek istiyoruz' deyince 1 saat falan beklettiler. Bizi göndermediler. Ondan sonra Ahılı dolmuşuna bindirip gönderdiler bizi. Okulun hademesi ambulansı arayacaktı ve ambulansı ararken de telefonu kapattırdılar. Okul adı çıkmasın falan diye. Bizi dolmuşla gönderdiler. Bizi hiçbir şekilde aramadılar da sormadılar da."

"Karşımıza geçti işte güldü falan geçer gibisinden konuştu bizimle"

Hava almaları için bahçeye çıkartıldıklarını ifade eden Mert Kemal Kılıç, (13) "Sosyal etkinlik dersi vardı hoca ile anlaştık herkes evinden yiyecek getirecekti. Kısır, börek, poğaça, çikolatalı pastalar, kremalı yiyecekler vardı. Sonra işte bizim midemiz bulanmaya başladı. İstifra ettik. Bahçeye çıkardılar hava alın dediler. Gökhan hoca var müdür yardımcısı karşımıza geçti işte güldü falan geçer gibisinden konuştu bizimle. Dolmuşa bindirdiler gönderdiler. Yıldırım ağabey var orada hademe gibi o ambulansı arıyordu. Ambulansı ararken müdür gitti yanına kapattırdı. Sonra bizi dolmuşa binip gönderdiler" diye konuştu.

"İşte dediler ki dolmuşa binin gidin"

Hasan Yağız Kuzucu (13) ise “Salı günleri bizim sosyal etkinlikleri dersimiz var. Biz hocamızla anlaşıp evde yiyecekler getirdik. İşte kısır yaş pasta gibi yiyecekleri yedikten sonra 6 kişi kötüledik, kusma falan oldu. 3 kişi baya kötüledik 6-7 defa kustuk. Bizi bahçede 1 saat beklettiler. Ambulans falanda çağırmadılar. İşte dediler ki dolmuşa binin gidin" dedi.

Hasan Ay

