Lise öğrencilerinden “TOGG” koreografisi

Osmaniye'de Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun baş harflerinden oluşan ‘TOGG' kelimesini bedenlerinden oluşturdukları Türkiye haritası içerisinde koreografi ile yazdı. Yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen koreografi gösterinde TOGG yazısının ardından Türkiye haritasıyla bütünleşen hilal ve yıldız çizildi. Daha sonra öğrenciler okullarının ilk kelimesi olan Tosçelik kelimesini bedenleriyle yazdı. Öğrenciler, Türkiye haritasıyla bütünleşerek yine bedenleriyle Türk bayrağının simgeleri olan hilal ve yıldızı çizerek, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Merden İslah

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