Lise öğrencilerine dünya üniversitelerinden tam burslu eğitim imkanı

2006 yılında Türkiye'de fen eğitimine yeni bir boyut kazandırmak amacıyla kurulan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, ülke çapında bilim ve teknoloji konusunda ilerlemek isteyen başarılı öğrencilere çok yönlü fen eğitimi sunuyor. Yıllardır gelecek misyonunu üstlenecek tüm başarılı öğrencilere yüzde 100'e varan burs oranıyla eğitim görme ve hayallerine ulaşma olanağı da sağlayan eğitim kurumu ayrıca öğrencilerinin dünyanın önde gelen üniversitelerinden kabul almalarını sağlıyor.

Fen ve teknoloji Lisesi için geliştirdikleri projeler ve uyguladıkları özel öğretim programları ile birlikte öğrenciler bilim ve fen dünyasına bir adım önde başlayarak, kendilerini dünya çapında ispatlama imkanı yakalıyor. Normal eğitim- öğretim müfredatının temelleri üstüne lise öğrencileri ayrıca iyi derece yabancı dil eğitimi, eleştirisel düşünce, geleceğin problemlerine çözüm üreten, sosyal sorumluluk projelerinde yer alan bireyler olarak yetişebiliyor.

“Türkiye'de fen eğitimine yepyeni bir bakış açısı kazandırmak istiyoruz”

Türkiye'de fen eğitimine farklı bir bakış açısı geliştirmek için adım attıklarını ifade eden Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan fark oluşturan eğitim sistemleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Dr. Özge Aslan, “Fen ve teknoloji liselerimizin ilki Türkiye'de fen eğitimine yepyeni bir bakış açısı kazandırmak, bilim ve teknoloji üreten, bilim ve teknolojiye yön veren Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri takip eden bireyler yetiştirmek hedefiyle kuruldu. Türkiye'deki ilk STEM Lisesi olarak kurulan fen ve teknoloji liselerimiz şuan tüm Türkiye'de 17 okulumuz ile eğitim öğretim çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

“Çok yönlü gelişmelerine destek oluyoruz”

Verdikleri eğitimle birlikte öğrencilerin güçlü bir altyapısı oluştuğunu da aktaran Aslan, “Liselerimizdeki öğrencilerimiz verdiğimiz eğitimle birlikte güçlü bir alt yapıya sahip olurken etkin yapancı dil eğitimimizle, bilim ve teknoloji üreten, bilimde ve teknolojide yetkinlik kazandıracak şekilde öğretim programlarımızla öğrencilerimizi güçlendiriyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizin hayatları boyunca katıldıkları sosyal sorumluluk projeleriyle, sanatta, sporda, bilimde yaptıkları çalışmalarla çok yönlü gelişmelerine destek oluyoruz” şeklinde konuştu.

Dünya üniversitelerinde tam burslu olarak kabul görüyorlar

Hayalleri yurtdışındaki önemli üniversitelerde okumak isteyen başarılı öğrencilerinin hedefleri için onlara birebir rehberlik de ettiklerinin altını çizen Aslan bu zamana kadar 53 öğrencinin tam burslu olarak bu hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Aslan, “Öğrencilerimiz, Stanford, MIT, Brown, Harvard, Oxford gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinden tam burslu olarak kabul alarak bizleri gururlandırıyorlar. Tabi ki de çok zorlu bir süreç. Binlerce aday arasında seçilen öğrencilerimiz için güçlü öğretim programlarımızın katkısı büyük. Öğrencilerimizle yurtdışında okumak istediği üniversiteye ilişkin birebir danışmanlık yapıyoruz. Hayallerini, hedeflerini dinliyoruz. Öğrenciyi doğru tanımak burada çok önemli. Öğrencinin hayaline, hedefine uygun olarak okumak istediği üniversitenin kabul şartlarını öğrenci ile birlikte inceleyerek lise hayatları boyunca geliştirmeleri ve doldurmaları gereken portfolyoyu birlikte zenginleştiriyoruz. Bu süreç içerisinde öğrencinin hayaline uygun olan sosyal sorumluluk projelerine de katılmasını istiyoruz. Yurtdışı üniversite kabullerinde öğrencilerin uluslararası dil yeterlilik sınavına girmeleri ve başarılı olmaları da gerekiyor. Bu yönde de öğrencilerimiz adına birebir çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Onay alınan farklı 32 öğretim programı var

Fen ve Teknoloji Liseleri için uyguladıkları farklı öğretim programları için hem akademisyenler, hem öğretmenler hem de öğrencilerle birlikte hareket ettiklerini de ifade eden Aslan konuyla alakalı olarak açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Lise eğitimimizde uyguladığımız farklı eğitim programlarımız var. Bu programlar da yurtdışı üniversite kabullerinde fark oluşturan en önemli uygulamalarımızdan bir tanesi. Öğretim programlarımızı geliştirirken Bahçeşehir Üniversitemizin çok değerli akademisyenleri, Fen ve Teknoloji Lisemizdeki öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte öğretim programları hazırlayıp Talim Terbiye Kuruluna sunuyoruz. Şuana kadar onayını aldığımız 32 tane öğretim programımız var. Bu programlar arasında, model hava araçları, robotik sistemler ve uygulamaları, yapay zeka, biyoteknoloji, nesnelerin interneti gibi çok yönlü fark oluşturan programlarımız var. Derslerimizi bu programlar dahlinde işlerken öğrencilerimizle projeler geliştiriyoruz. Yine üniversitemiz ile birlikte öğrencilerimiz patent başvurusunda bulunuyor aldıkları faydalı modellerle birlikte yurtdışı üniversite kabullerinde diğer adayların bir adım ötesine geçmiş oluyorlar.”

“Dünya devlerine başarıları sayesinde iş başvurularında bulunarak bir adım önde başlıyorlar”

Bilim ve teknoloji anlamında yurtiçi ve yurtdışı bütün yarışmalarda da başarılı sonuçlar elde ettiklerinin altını çizen Aslan son olarak, “Öğrencilerimizle lise hayatları boyunca TÜBİTAK ve TEKNOFEST yarışmalarını çok önemsiyoruz ve bu yarışmalara mutlaka katılım sağlıyoruz. Aynı zamanda biz öğrencilerimizin yetkinliklerini geliştirmek adına bilgisayar, fizik, bilim ve matematik olimpiyatlarında özel birebir çalışmalar sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz Türkiye'deki aldıkları başarılar sonucunda yurtdışında ülkemizi olimpiyatlarda temsil ettiklerinde madalyalarla dönerek bizleri gururlandırıyorlar. Bu büyük başarıya imzalar atarken dünyanın önde gelen üniversitelerinden mezun olduktan sonra da tabi ki iş hayatlarında ve kariyer yolculuklarında çok büyük fırsatlar sağlanıyor. Amazon, Google, Microsoft gibi dünya devlerinde iş başvurularında bulunuyor ve diğer adayları eleyerek bu şirketlerde işe başlamış oluyorlar” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Türkiye'nin ilk lise kabul modeli “Apply Fentek”

Bahçeşehir Koleji, Türkiye genelindeki 17 Fen ve Teknolojisi Lisesinde öğrenim görmek isteyen adaylar için geliştirdiği Türkiye'nin ilk lise kabul modeli Apply Fentek'i 2017 yılından bu yana uyguluyor. Bu liselerde öğrenim görmek isteyen adaylar ilk olarak belli tarihlerde gerçekleşen, kolejin belirlediği sınavlara katılım sağlıyorlar. Öğrencilerin kabul edilmeleri için sınavdan aldıkları puan ile MEB tarafından yapılacak olan merkezi sınavda aldıkları puanın yanı sıra başarılarını, sosyal aktivitelerini ve becerilerini içeren sertifika, başarı belgesi, katılım belgesi vb. dokümanlardan oluşan portfolyolarını, www.applyfentek.com adresinden sisteme yüklemeleri gerekiyor. Bu aşamalardan sonra öğrenciler kolejin akademik kadrosu tarafından bire bir gerçekleştirilecek mülakata girmeleri gerekiyor.