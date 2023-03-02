Lise öğrencisi parmağının sıkıştığı dolap kapağıyla hastaneye kaldırıldı

Olay, Samsun'da özel bir lisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi okuldaki dolabın kapağını açmak için parmağını kapaktaki deliğe soktu. Öğrencinin sağ yüzük parmağı kapakta sıkıştı. Bu sırada okul idarecileri ve öğretmenler lise öğrencisinin yardımına koştu. Kapak bulunduğu yerden söküldü. Lise öğrencisi dolap kapağı ile birlikte Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Lise öğrencisinin parmağı sağlık personeli tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Dolap kapağı ise okul görevlilerine teslim edildi.

Muhammer Ay

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