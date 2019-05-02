Lise öğrencisinden israfı önleyecek buluş

Uşak Üniversitesi Tasarım ve Teknoloji Festivali (TTFEST 2019) kapsamında gerçekleştirilen proje yarışması BulUşak'a katılan Uşak Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zekiye Nur Şen (17) yarışmanın Akıllı Nesneler kategorisinde birinci oldu. Eylül ayından beri rehber öğretmeni Cüneyt Gökmen ile çalışan ve arkadaşlarından da destek alan Şen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesini baz alarak tasarladığı 'Diogenes' isimli cihazla jüriden tam not aldı.

Buzdolabındaki üzerinde barkod bulunan ürünlerin, son kullanma tarihi yaklaştığında internet aracılığıyla cep telefonuna bildirim gönderen cihaz, alanında ilk olma özelliği taşıyor. Üzerinde barkod bulunmayan gıdaların da sisteme manuel olarak giriş yapılarak, kontrolü sağlanıyor. Dolap içerisine yerleştirilen cihaz, aynı zamanda ürünlerin stok takibini ve uzaktan kontrolünü yapıyor. Şen, tasarladığı cihazın tüm dünyada kullanılarak israfın azalmasını istiyor.

“Barkodsuz ürünler de kontrol edilebiliyor”

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklama yapan Zekiye Nur Şen, barkodu olan ürünlerin barkod okuyucudan okutularak sisteme giriş yapıldığını, barkodsuz ürünlerin ise sisteme girişinin manuel olarak yapıldığını belirterek, “Yarışmaya Eylül ayından beri hazırlanıyoruz. Bugün açıklanan sonuçlara göre kendi alanımızda birincilik elde ettik. Bu cihaz sayesinde ürünlerin son kullanma tarihi ve stok takibini yapabiliyoruz. Buzdolabındaki ürünlerin barkodunu, telefon yardımıyla barkod okuyucudan okuyoruz ve bu şekilde sisteme giriş sağlıyoruz. Sonrasında ise stok düştüğümüz zaman bunu manuel olarak elle yapıyoruz. Barkodu olmayan ürünlerin de sisteme girişi de elle sağlanıyor” dedi.

“İsrafı en aza indirecek, gereksiz ürün alımı engellenecek”

Cihazın kullanıma girmesiyle israfı en aza indirmeye amaçladıklarını aktaran Şen, “İnsanlar bunu kullanmaya başladığı zaman bir farkındalık oluşacak ve bu sayede bir yarış içerisine girilecek diye düşünüyoruz. İnsanlar bu cihazı kullanma konusunda birbirlerini özendirecekler. Cihazın kullanışlı ve hızlı kullanılabilir olması da bunu sağlamada en büyük etken diyebiliriz. Bir kişi markete gittiği zaman evinde ne olduğunu bilmese bile telefondaki mobil uygulama sayesinde, buzdolabındaki ürünler cep telefonundan görüntülenebilecek ve bu sayede gereksiz ürün alımı engellenmiş olacak” diye konuştu.

“Patentini alıp insanlığa kazandıracağız”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı Sıfır Atık Projesinden yola çıkarak böyle bir cihaz tasarladıklarını dile getiren Şen, “Patentini alıp cihazı insanlığa sunmayı amaçlıyoruz. İnsanların israf konusunda bilinçlendirilmesini ve ardından da israfı sıfır düzeyine indirmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Ali İbileme