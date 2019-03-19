Liseler Arası Müzik Yarışması'nda sahne heyecanı başlıyor

Türkiye'nin genç seslerine kulak veren bol ödüllü 22'nci fizy Liseler Arası Müzik Yarışması'nda başvuru süreci sona erdi. fizy sponsorluğunda ve Serhat Hacıpaşalıoğlu liderliğindeki End Productions tarafından büyük bir titizlikle yürütülen uzun soluklu müzik yarışmasına bu yıl, 57 farklı ilden 708 okul başvuru yaptı. En fazla katılım İstanbul, İzmir ve Ankara'dan gerçekleşti. Yarışma boyunca 615 grup sahne heyecanı yaşayacak.

Elemeler başlıyor

Gençler, elemeler kapsamında jürinin karşısında performanslarını sergileyecek. Sahne heyecanı 22-23-24 Mart'ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi, 29-30 Mart tarihlerinde Ankara MEB Şura Salonu ve 5-6 Nisan'da ise İzmir Arena'da yaşanacak. Yarışmanın finaline ise 27 Nisan'da İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi ev sahipliği yapacak. Finalistler jürinin karşısında performanslarını sergileyecek, kazananlar jüri değerlendirmesinin yanı sıra fizy uygulaması üzerinden yapılacak oylamayla belirlenecek.

Büyük finalde muhteşem ödüller

Büyük finalde yarışmacılar para ödülü ve üniversitede eğitim bursu imkanı elde edecek. Yarışmanın ‘İcra' dalında ilk üçe giren gruplar sırasıyla 10 bin TL, 7 bin 500 TL ve 5 bin TL'nin sahibi olacak. Orkestra ve Sahne Performansı dallarında en yüksek oyu alan grup 6 bin TL'nin sahibi olurken, ikinciye 4 bin TL ve üçüncüye ise 2 bin TL'lik para ödülü verilecek. Kız Solist, Erkek Solist ve Enstrüman dallarında da ilk üçe giren yarışmacılar 3 bin TL, 2 bin TL ve bin TL'nin sahibi olacak. Üstün Başarı gösteren ilk üç grup ise Okan Üniversitesi Konservatuvarı'nda eğitim bursu almaya hak kazanacak.

En çok Barış Manço şarkıları seslendirildi

Binlerce liseliyi profesyonel sahnede ağırlayan ve büyük ödüller kazandıran yarışmada bugüne kadar en çok Barış Manço, Sertab Erener, Şebnem Ferah ve Duman şarkıları söylendi. Türk Rock Müziği'nin en önemli isimlerinden Şebnem Ferah'tan Yalnız, Sil Baştan ve Mayın Tarlası en çok söylenen şarkılar olurken, Duman'dan ise Senden Daha Güzel, Seni Kendime Sakladım ve Kırmış Kalbini şarkıları tercih edildi. 7'den 70'e herkesin kalbinde taht kuran Barış Manço'yu ise liseliler hiçbir zaman unutmadı. Manço'nun; Yaz Dostum, Dönence ve Kara Sevda şarkıları en çok tercih edilen şarkılar arasında yer aldı. Türk Pop Müziği'nin en güçlü seslerinden Sertab Erener'in ise en çok Aşk, Açık Adres ve Yanarım şarkıları söylendi.