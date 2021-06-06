Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ilk oturumu başladı. 75 dakika sürecek bu ilk oturumda öğrenciler, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru için ter dökecek. Sınavın ikinci oturumu ise 11.30 itibariyle başlayacak ve Matematik ile Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak. Öğrencilerin bu soruları yanıtlamak için de 80 dakika süreleri olacak.

Öğrenciler sınava kendi okullarında giriyor. Öte yandan Covid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak. Sınav gününden bir gün önce tüm sınav binaları temizlendi. Sınav için okula girişlerde öğrenciler sosyal mesafeye uygun şekilde sıraya alınırken, görevliler de temas gerektiren durumlarda cerrahi eldiven kullandı. Öte yandan okul içerisi ve bahçesinde maske takmak zorunlu olurken, isteyen öğrenciler sınav esnasında, sınıfta maskelerini çıkarabilecek. Ayrıca PCR testi pozitif veya temaslı olan öğrenciler ise diğer öğrencilerden ayrı, izole okullarda sınava alınacak.

İstanbul'da binlerce öğrenci sosyal mesafe kuralları kapsamında sınav olacakları okullara alındıktan sonra LGS'nin ilk oturumu başladı.

Öğrenciler aileleri ile beraber sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. 9.30'ta başlayacak sınav öncesi okullarda korona tedbirleri alındı. Kapıda bekleyen öğrenciler okullara teke tek sosyal mesafeyi koruyarak alındı. Okul girişinde bekleyen öğrenciler tek sıra olarak sınav olacakları sınıflara alındı. Sınava girecek öğrencilerin de bir hayli heyecanlı olduğu görüldü.

Özlem Sükut, “Heyecanlıyım ama heyecan yapmamam lazım. Hedefim iyi bir liseye gitmek” dedi.

İyi bir okula girmek istediğini söyleyen Onur Şen Keser ise, “Ben de güzel bir yeri tutturmak istiyorum. İlerde yunus polisi olmak isterim güzel bir meslek olduğu için. Sınav bizi biraz zorlayacak” diye konuştu.

Çocuğu için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Semra Şator da, “Sabaha kadar uyumadım. Çok çalıştık. İnşallah ful çekeceğiz” dedi.

