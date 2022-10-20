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Liseli Büşra'yı katletmişti, cezaevinde anormal davranışlar sergilediği ortaya çıktı

Liseli Büşra'yı katletmişti, cezaevinde anormal davranışlar sergilediği ortaya çıktı
Liseli Büşra'yı katletmişti, cezaevinde anormal davranışlar sergilediği ortaya çıktı

Kocaeli'de işkence yapılıp yakılarak katledilen 15 yaşındaki Büşra Kabataş’ın annesinin avukatı Cemal Tınarlıoğlu, "Zanlı, saçma sapan konuşmalar ve hareketlerle kendisini adli tıpa sevk ettirmeye, deli raporu almaya çalışıyor. Türk Ceza Kanunu’nun 46. maddesindeki ceza indiriminden yararlanmak üzere muhtemelen kendine bir rol çiziyor" dedi.

Liseli Büşra'yı katletmişti, cezaevinde anormal davranışlar sergilediği ortaya çıktı - Tıkla İzle

7 Ekim günü sabah saatlerinde Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi 721. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katındaki dairenin bir odasında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına aldıktan sonra odaya giren ekipler, 15 yaşındaki Büşra Kabataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu dedektifleri çağrıldı. Polis ekipleri, genç kızın annesi Aylin Çelik'e platonik olarak aşık olan Taner Yaylacı'yı gözaltına aldı. Taner Yaylacı'nın eve geldiği, genç kız ile tartışma yaşadığı, ardından genç kızı öldürdüğü belirlendi. Zanlının delilleri karartmak amacıyla odada yangın çıkardığı da öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaylacı, geçtiğimiz günlerde tutuklu bulunduğu cezaevinde bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.

Mustafa Uslu

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