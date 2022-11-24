Liseli kızın feci şekilde dövülmesini arkadaşları gülerek izledi

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, bir otobüs durağında 3 liseli genç kız, tartıştıkları liseli genç kıza tekme ve yumruklarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza 3 genç kız tekmeler ve yumruklarla saldırmaya devam etti. Çevredeki öğrenciler ise kızların kavgasını ayırmaya çalıştı. O anlar ise diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntüyü çeken öğrenciye ise kız öğrenciler tepki gösterdi. Bazı öğrencilerin ise kavgayı gülerek izlemesi tepki çekti.

Fatih Keçe - Mehmet Sancakzade

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