Liseli matematik dehası 18 yıllık hayatına 24 madalya sığdırdı

Uluslararası yarışmalarda bireysel olarak ve milli takım düzeyinde Türkiye'yi temsil eden Çiçekdağ, kazandığı madalyalarla Türkiye'nin gururu olmayı da başardı.

Günde 10-12 saat arasında matematikle ilgilendiğini ve matematiği bir ders veya görev olarak değil hobi olarak gördüğünü ifade eden Çiçekdağ, “Hayattaki en büyük tutkum sayılar, doğal olarak da matematik. Ana sınıfına gittiğim dönemde daha okuma yazmayı öğrenmeden rakamları üçer-beşer saymaya başlayınca sayılara olan ilgim ailemin dikkatini çekmiş ve bu alana yönlendirmişler. İyi ki de böyle bir alana yönlendirmişler. Matematik hayatımın bir parçası” şeklinde konuştu.

Matematik alanında ilk derecesini ilkokul 3. sınıfta elde ettiğini belirten Çiçekdağ, şöyle devam etti:

“Eğitim hayatım boyunca öğretmenlerimin de yönlendirmesiyle 24 farklı ulusal ve uluslararası yarışmaya katıldım. Son olarak TÜBİTAK tarafından 19-20-21 Mayıs tarihlerinde Gebze'de düzenlenen Matematik Olimpiyatı Milli Takım Seçme Sınavı'nda 6 kişilik asil milli takıma girme hakkı kazandım. Arkadaşlarım ve öğretmenlerim matematik dehası olarak hitap ediyor. Böyle bir unvana sahip olabilmek, insanların bu şekilde hitap etmesi gerçekten çok onur ve gurur verici bir şey. İnşallah bundan sonraki hayatımda da bu unvana layık olacak çalışmalar içerinde yer almak istiyorum.”

Matematikle ilgilenmediği bir gün dahi geçirmediğini ve böyle bir şeyi aklının ucundan bile geçiremediğini anlatan Çiçekdağ, “Hayatımda yaşadığım ve unutamadığım en büyük mutluluğum 9. sınıftayken dünyanın her yerinden yüzlerce öğrencinin katıldığı Asya Matematik Yarışması'nda altın madalya kazanmam oldu. Türk bayrağını dalgalandırarak birincilik kürsüsüne çıkmak tarifi imkansız bir mutluluk vermişti” diye konuştu.

Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda (IMO) gümüş madalya kazanan ve elde ettiği bu başarı sayesinde Türkiye'de istediği herhangi bir üniversitede matematik ve mühendislik bölümlerine sınavsız girme hakkı kazandığını ifade eden Çiçekdağ, bilgisayar mühendisi olarak ülkesine en iyi şekilde hizmet etmek istediğini vurguladı.

29 Mayıs Bornova Koleji Lise Müdürü Alper Abay, öğrencilerin problem çözme becerilerini ve matematiğe karşı ilgilerini artırmaya yönelik projeler geliştirdiklerini ve bu doğrultuda eğitim verdiklerini belirterek “Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen matematik sınavlarına katılımlarını destekliyoruz. Verdiğimiz eğitimin sonuçlarını ulusal ve uluslararası yarışmalarda almak, ülkemizin ve okulumuzun bu şekilde başarılarla anılması bizi gururlandırıyor. Öğrencimiz Yusuf Kağan Çiçekdağ'a okulumuzdaki eğitimi boyunca bizlere yaşattığı gurur ve mutluluk için, matematik öğretmenimiz Serkan Güvender'e ise başarıya katkıları ve destekleri için teşekkür ediyoruz. Bu sene mezun olacak Yusuf'a üniversite hayatında başarılar diliyorum” diye konuştu.

