Liseli öğrenciler 36 ton dezenfektan üretti

Lise öğrencileri öğretmenleriyle yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı dezenfektan üretmeye devam ediyor.

Lisenin Müdürü Murat Akbaş, 5 öğretmen ve kimya bölümünden 8 öğrenciyle dezenfektan solüsyonu üretimine ağırlık verdiklerini belirtti.

Solüsyonları küçük ve büyük ambalajlara koyduklarını aktaran Akbaş, Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 2 bin litre ürün teslim ettiklerini vurguladı.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ile birlikte öğrencileri ziyaret etti.

Kaymakam Otcu, korona virüs salgını sürecinde 36 ton yüzey, 3 bin litre el dezenfektanı üreterek kamu kurumları ve okullara teslim eden okul idaresi ile öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Ersoy Yalçın

