Liseliler için ‘Online Yaz Akademisi' başlıyor

11'inci ve 12'nci sınıf lise öğrencilerinin kariyer haritasını belirlemeden önce online platformda eğitim almak istedikleri bölümün dersine katılabileceklerini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak 20 – 24 Temmuz tarihleri arasında birbirinden eğlenceli ve nitelikli dersler ile donanımlı akademik kadromuzu, hedef belirleme sürecinde olan lise öğrencileri ile buluşturuyoruz” dedi.

“Tüm adayları bekliyoruz”

13-17 Temmuz'da online başvuru ile öğrencilerin derslerinizi seçip kayıt işlemlerini tamamlayabileceğini ifade eden Gayretli, “Belirlenen tarihler arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi web sitesi üzerinden diledikleri kadar derse kayıt yapabilecekler. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleşecek ‘Online Lise Yaz Akademisi' deneyimini yaşamak için tüm üniversite adaylarını bekliyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerin online olarak katılabilecekleri dersler ise şu şekilde sıralandı: Geleceğin Lideri, Behind the Scenes: The Making of Politics, Coaching Excellence: Leadership, Hayatı İnşa Etmek: Kariyer Başarısının Sırları, Sosyal Medyanın Karanlık Yönü, Sanat ve Edebiyat Niçin Vardır? Edebiyatta Güncel Örnekleri ile Metinler Arası İlişki Kuramı, Biyosensörler, Yapay Zekâ, Dijital Gastronomi, Al and Covid-19, Future Technologies, Sosyal Medya Okuryazarlığı.