Liseliler insansız su aracı yaptı

Samsun'un ev sahipliğinde Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen '13. Uluslararası Robot Yarışması'na katılmak üzere Samsun'a gelen Kocaeli Pirelli Anadolu Lisesi öğrencileri Berat Okutan, Atike Yıldırım, Mine Adıgüzel, Yiğitcan Akar, Ümit Çakar yaklaşık 2 ay sürede insansız su aracı prototipi tasarladı. Motorları 3D ile tasarlanan insansız su aracı imha, enkaz çıkarma, arama kurtarma gibi görevlerde kullanılabiliyor. Suyun 20 metre altına kadar inebilen insansız su aracının malzemelerinin yüzde 50'si ise yerli ve milli iken maliye de 3 bin 500 lira.

"Ucuz ve rahat işleve geçebilen parçalar kullandık"

İnsansız su aracını Savunma Sanayi Başkanlığının yarışması için tasarladıklarını ifade eden Berat Okutan, “Bunu yaparken çok büyük hedeflerimiz yoktu. Ancak Savunma Sanayi Başkanlığının yaptığı yarışmada 6. olduk. Bu robotu yaparken mümkün olduğunca ucuz ve rahat işleve geçebilen parçalar kullandık. Sadece motorlarını internetten sipariş ettik. Diğer parçaları kendimiz yaptık. İnternetten sipariş ettiğimiz motorlar orijinal değildi. Motorları düzenleyebilmek için farklı parçalar kullanmak zorunda kaldık. Su boruları kullanarak ta kasasını yaptık. İnternetten indirdiğimiz STL dosyalarıyla da motor kapaklarını alarak 3D ile tasarladık” dedi.

"20 metre derinliğe kadar inebiliyor"

İnsansız su aracının görevleri hakkında bilgi veren Okutan, “İmha, enkaz çıkarma ve arama kurtarma gibi görevlerde kullanılıyor. Arama kurtarma görevi için görüntü alabildiğimiz IP kameramız var. Kablolu bağlantıyla bilgisayara anlık görüntü alabiliyoruz. Suyun altında enkaz çıkarmak ve eşya taşıma görevleri için de robot kol taktık. Şimdilik hafif malzemeleri taşıyabiliyor. İlk testini Kocaeli Sapanca Gölü'nde denedik. Gölün dibine kadar attık. O da yaklaşık 20 metreye denk geliyor. Testimizde başarılı oldu. Kablolu olduğu için istediğimiz kadar suyun altında kalabiliyor” diye konuştu.

"Destek gelirse daha iyisini yaparız"

Robotun parçalarının yüzde 50'sinin yerli ve milli olduğunu bilgisini veren Okutan, “Çoğunluğunu sanayide yaptık. Bunları yaparken çok güzel vakit geçirdik. Elimizdeki imkanlarla yapabildiğimizin en iyisini yaptık. Daha fazla destek olunursa daha iyilerini yapabileceğimizi ve savunma sanayisine katkı vereceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Barış Gök

