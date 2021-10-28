Liseliler üniversite ile tanıştı

İTÜ'nün yükseköğretimdeki bilgi ve tecrübelerinden yararlanmaya devam eden İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, İTÜ'nün okula dönüş festivaline katıldı. Festival alanında farklı branşlarda yer alan öğrenci kulüplerini yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler tüm projeleri yakından inceledi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri festivale katılmaktan oldukça memnun olduklarını dile getirerek İTÜ'nün bilgi ve birikimi ile şimdiden tanışmanın kendileri için önemli olduğunun altını çizdi.

Doğa'dan mezun İTÜ'de mühendis

Okula Dönüş festivalinde Doğalı öğrencilere eşlik eden Doğa'dan mezun İTÜ'de Çevre Mühendisliği okuyan birinci sınıf öğrencisi Elif Altınçekiç ise öğrencilere; şimdiden İTÜ'lü olmak için çok çalışmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, “Öğrencilerimiz; bilim, teknoloji ve sanattaki uzmanlığı ile 250 yıllık geçmişe sahip İstanbul Teknik Üniversitesinin farklılıklarından ve imkânlarından yararlanmaya devam edecek” dedi.



