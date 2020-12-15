Litvanya karantinayı 31 Ocak'a kadar uzattı

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında, yeni yıl kutlamalarının yaklaşmasıyla önlemler alınmaya devam ediyor. Almanya'nın tam kapanma kararını almasının ardından benzer bir haber de Litvanya'dan geldi. Litvanya hükümeti ülke genelindeki karantina kararını 31 Ocak'a kadar uzattı. Çarşamba gününden itibaren vatandaşlar yalnızca işe gitmek, gerekli alışveriş hasta bakımı, sağlık hizmeti almak ve cenazeye katılmak için evlerinden çıkabilecek. Litvanyalı aileler, yalnızca açık alanlarda yürüyüş yapabilecek.

Temasın da en aza indirilmesi amaçlanan kurallar kapsamında, iki hane halkının bir araya geleceği etkinlikler yasaklandı. Eğitim kurumları nadir durumda uzaktan eğitime geçerken, gerekli olmayan tüm mağazalar kapatılarak alışverişin online olarak gerçekleştirilmesine izin verildi.

Litvanya, ülke genelindeki ikinci karantina uygulamasını 7 Kasım'da ilan etmişti. 29 Kasım'da son bulması beklenen karantina, korona virüs vakalarındaki artışın ardından 31 Aralık'a kadar uzatılmıştı. Litvanya Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki korona vaka sayısını 95 bin 21 olarak açıklarken, 825 kişinin hayatını kaybettiği, 38 bin 957'nin de iyileştiği aktarıldı.