Litvanya-Letonya boru hattında patlama

Litvanya-Letonya arasında doğalgaz iletimini sağlayan boru hattında patlama meydana geldi. Litvanyalı gaz iletimi merkezi operatörü Amber Grid patlamanın Litvanya'nın kuzeyindeki Paswol kenti yakınlarında yaşandığını bildirdi. Amber Grid, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralı olmadığını belirtirken, patlamanın yerleşim yerinin dışında bir bölgede meydana geldiğini söyledi. Grid, Litvanya'nın kuzeyine ve Letonya'ya doğalgaz taşıyan boru hattının birbirine paralel iki hattan oluştuğunu, patlamanın yalnızca bir hatta meydana geldiğini, ikinci hattaki gaz akışının ise normal seyrinde devam ettiğini bildirdi.

Çevre sakinleri alevlerin yerden 50 metre kadar yükseldiğini, bölgedeki sıcaklığın ise 20 dereceye kadar çıktığını kaydederken, itfaiyenin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, polisin yakınlardaki Valakeliai köyü sakinlerini tahliye çalışmaları ise sürüyor.

Ebru Orhan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.