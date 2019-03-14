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Liverpool, Almanya'da çeyrek final biletini söktü aldı

Liverpool, Almanya'da çeyrek final biletini söktü aldı
Liverpool, Almanya'da çeyrek final biletini söktü aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool, Almanya deplasmanında Bayern Münih'i 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 0-0 berabere kalan Bayern Münih, rövanş mücadelesinde İngiliz ekibi Liverpool'u konuk etti. Tempolu başlayan mücadelenin 26. dakikasında Sadio Mane'nin golüyle Liverpool 1-0 öne geçti. 39. dakikada Joel Matip'in kendi kalesine attığı golle Alman ekibi maçta durumu 1-1'e getirdi. İlk yarı bu golle sonuçlanırken, İngiliz ekibi ikinci yarıda Bayern kalesine yüklenmeye başladı. 69. dakikada Virgil van Dijk ile yeniden öne geçen Liverpool, 84. dakikada Sadio Mane'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 3-1'e taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Klopp'un öğrencileri, Almanya'dan üst tur biletini alarak döndü.  

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