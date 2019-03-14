Liverpool, Almanya'da çeyrek final biletini söktü aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 0-0 berabere kalan Bayern Münih, rövanş mücadelesinde İngiliz ekibi Liverpool'u konuk etti. Tempolu başlayan mücadelenin 26. dakikasında Sadio Mane'nin golüyle Liverpool 1-0 öne geçti. 39. dakikada Joel Matip'in kendi kalesine attığı golle Alman ekibi maçta durumu 1-1'e getirdi. İlk yarı bu golle sonuçlanırken, İngiliz ekibi ikinci yarıda Bayern kalesine yüklenmeye başladı. 69. dakikada Virgil van Dijk ile yeniden öne geçen Liverpool, 84. dakikada Sadio Mane'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 3-1'e taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Klopp'un öğrencileri, Almanya'dan üst tur biletini alarak döndü.