Liverpool Atletico Madrid Canlı İzle Bein Sports| Liverpool Atletico Madrid Canlı Skor Maç Kaç Kaç !

Liverpool Atletico Madrid Canlı İzle... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler, 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

CANLI SKOR: LİVERPOOL:0 ATLETİCO MADRİD:0

Tamamı TSİ 23.00'de başlayacak Şampiyonlar Ligi mücadelelerinin programı şöyle:

11 Mart Çarşamba

Liverpool (0) - Atletico Madrid (1)

Paris Saint-Germain (1) - Borussia Dortmund (2)

17 Mart Salı

Juventus (0) - Olympique Lyon (1)

Manchester City (2) - Real Madrid (1)

18 Mart Çarşamba

Bayern Münih (3) - Chelsea (0)

Barcelona (1) - Napoli (1)

Liverpool Atletico Madrid nasıl canlı izlenir?

Liverpool Atletico Madrid maçını beIN Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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