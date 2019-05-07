Liverpool Barcelona Canlı İzle Bein Sports| Liverpool Barcelona Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Liverpool Barcelona maçı canlı izle Bein Sports... UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Barcelona, İngiliz ekibi Liverpool'u 3-0 mağlup ederek final kapısını araladı. UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Barcelona, Camp Nou'da Liverpool'u konuk etti. Mücadele oldukça tempolu başladı. Ev sahibi ekip 26. dakikada 1-0 öne geçti. Sol kanattan Alba'nın ortasında kale önünde Suarez'in kayarak yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da ev sahibi ekibin baskısı vardı. 75. ve 82. dakikada sahneye çıkan Arjantinli yıldız Messi attığı gollerle farkı 3'e çıkardı. 90 dakika Barcelona'nın 3-0 üstünlüğü ile sona ererken, bu sonuçla Katalan ekibi rövanş için büyük avantaj yakaladı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi bugün İngiltere'de oynanacak.

Liverpool-Barcelona maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Liverpool ile Barcelona arasında 7 Mayıs Salı günü oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, bir dev maç daha yönetecek. 7 Mayıs Salı günü İngiltere'de oynanacak olan Liverpool-Barcelona karşılaşmasında Çakır düdük çalacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçını yönetecek olan Çakır'ın yardımcıları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.

İki ekip arasındaki ilk maçı Barcelona 3-0 kazanmıştı. Saat 22.00'de başlayacak olan mücadelenin VAR hakemi ise Almanya'dan Felix Zwayer ve Sascha Stegemann olacak. Bugüne kadar 43 kez Şampiyonlar Ligi maçı yöneten Cüneyt Çakır, bu sezon 7. Şampiyonlar Ligi maçını yönetecek ve bu yıl elit hakemler arasında en fazla maç yöneten isim olacak. 8 sezondur Devler Ligi'nde maç yöneten Cüneyt Çakır, 6 yarı final ve 1 final maçı yönetti.

Liverpool Barcelona nasıl canlı izlenir?





Liverpool Barcelona maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız