Liverpool Manchester City Canlı İzle| Liverpool Manchester City Canlı Skor Maç Kaç Kaç !

Liverpool Manchester City Canlı İzle... Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ve Premier Lig'i kazanan Manchester City bugün Wembley'de saat 17:00'de karşı karşıya geliyorlar Maç öncesinde iki ekipte Liverpool'da sakatlığı süren defans oyuncusu Nathaniel Clyne'ın dışında önemli bir eksik bulunmuyor.İşte zorlu maça dair ayrıntılar...

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ ŞU ŞEKİLDE;

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Keita, Salah, Firmino, Shaqiri

Manchester City: Ederson, Walker, Otamendi, Stones, Zinchenko, De Bruyne, Rodri, D.Silva, B.Silva, Agüero, Sterling

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇI NASIL CANLI İZLENEBİLİR?

Karşılaşmanın TV üzerinde yayıncı kuruluşu yer almıyor.Ancak uydu üzerinden yayın yapan kanallar üzerinden müsabakaya ulaşabilirsiniz. İşte bu maçı yayınlaması beklenen kanallar listesi;

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