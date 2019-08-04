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Liverpool Manchester City Canlı İzle| Liverpool Manchester City Canlı Skor Maç Kaç Kaç !

Liverpool Manchester City Canlı İzle| Liverpool Manchester City Canlı Skor Maç Kaç Kaç !
Liverpool Manchester City Canlı İzle| Liverpool Manchester City Canlı Skor Maç Kaç Kaç !

İngiltere'de Community Shield kupası heyecanı. Premier Lig'in iki köklü ekibi Liverpool ve Manchester City bugün karşı karşıya geliyorlar. Futbolseverler ise bu önemli maçı canlı olarak nasıl takip edebileceklerini merak ediyorlar. İşte maça dair detaylar...

Liverpool Manchester City Canlı İzle... Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ve Premier Lig'i kazanan Manchester City bugün Wembley'de saat 17:00'de karşı karşıya geliyorlar Maç öncesinde iki ekipte Liverpool'da sakatlığı süren defans oyuncusu Nathaniel Clyne'ın dışında önemli bir eksik bulunmuyor.İşte zorlu maça dair ayrıntılar... 

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ ŞU ŞEKİLDE;

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Keita, Salah, Firmino, Shaqiri

Manchester City: Ederson, Walker, Otamendi, Stones, Zinchenko, De Bruyne, Rodri, D.Silva, B.Silva, Agüero, Sterling

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇI NASIL CANLI İZLENEBİLİR?

Karşılaşmanın TV üzerinde yayıncı kuruluşu yer almıyor.Ancak uydu üzerinden yayın yapan kanallar üzerinden müsabakaya ulaşabilirsiniz. İşte bu maçı yayınlaması beklenen kanallar listesi;

 

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