Liverpool Sheffield karşısında süprize izin vermedi

Dünya'nın en prestijli liginde lider Liverpool sahasında Sheffield United'ı 4'te Salah ve 65'te Mane'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek ikinci sıradaki Leicester City ile arasındaki puan farkını 13'e, son şampiyon Manchester City ile de 14'e yükseltti.

Kırmızılar golcüleriyle yenilmez

Ligin başından bu yana hemen hemen her maçta rakiplerine büyük bir üstünlük sağlayan, zorlandığı maçlarda ise bir şekilde topu filelere yollamayı başaran Liverpool'un 2 golcüsü Salah ve Mane, bu maçla birlikte 21 haftada toplamda 21. gollerini atmayı başardılar. Jürgen Klopp'un sağ ve sol kanatlarda değerlendirdiği ve son yıllarda adlarından oldukça söz ettiren iki yıldız, kuşkusuz Liverpool'un bu sene olası şampiyonluğunun en büyük pay sahiplerinden birisi olacak.

Fatih Burak Yıldırım

