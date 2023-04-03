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Liverpool, son 10 yılda 3. kez ilk 7'nin dışında

Liverpool, son 10 yılda 3. kez ilk 7'nin dışında
Liverpool, son 10 yılda 3. kez ilk 7'nin dışında

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, bu sezonla birlikte son 10 sezonda 27. haftalar itibariyle 3. kez ilk 7’nin dışında kaldı.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da kötü gidişat devam ediyor. Jürgen Klopp'un yönetimde bu sezon 27 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak, maç eksikliğiyle birlikte topladığı 42 puanla 8. sırada bulunan Liverpool, son 10 sezonda 27. haftalar itibariyle 3. kez ilk 7'nin dışında kaldı.

Kırmızılar, daha önce de 2020-2021 sezonunda 43 puanla 8 ve 2012-2013'de 39 puanla yine 8. sırada kalmıştı.

Darwin Nunez, beklentilerin altında kaldı

Sezon başında Benfica'dan 80 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen Uruguaylı yıldız Darwin Nunez, beklentilerin altında kaldı. Nunez, kırmızı formayla Premier Lig'de çıktığı 21 maçta 8 gol atarken, 3 de asist katkısı sağladı. Hücumun farklı bölgelerinde oynayabilen 23 yaşındaki futbolcu, santrfor olarak maç başına ortalama 0.45 skor katkısı yaparken, hücumun solunda ise maç başına 0.69 ortalamayla tabelaya etki etti.

Enes Gümüş

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