Liverpool, Takumi Minamino'yu transfer etti

Premier Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Liverpool, kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyor. İngiliz ekibi, Avusturya takımlarından Red Bull Salzburg'un Japon futbolcusu Takumi Minamino'yu transfer etti. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ile Minamino'nun 1 Ocak'tan itibaren Kırmızılar'ın futbolcusu olduğu ifade edildi. Başarılı futbolcu ile uzun vadeli bir sözleşme yapıldığı ve 18 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Japon futbolcu, Liverpool'a karşı bu sezon iki maç oynadı. Liverpool ile RB Salzburg, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer almıştı. 24 yaşındaki futbolcu, Liverpool'a karşı oynadığı 2 müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Takumi Minamino, Salzburg da 199 resmi karşılaşmaya çıktı ve 64 kez rakip fileleri havalandırdı. Minamino ayrıca Japonya Milli Futbol Takımı'nda da 22 maça çıktı ve 11 kez gol sevinci yaşadı.

Başarılı futbolcu Liverpool'a transfer olarak hayali gerçekleştirdiğini belirterek, takımdaki hedefinin Premier Lig ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve takıma iyi bir şekilde katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Teknik Direktör Jürgen Klopp da Takumi Minamino'yu transfer ettikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, transferi 'Harika bir imza' olarak nitelendirdi.

Japon futbolcu, kariyerinde daha öncede Cerezo Osaka ekibinde forma giydi.