Liverpool ve Chelsea Süper Kupa için İstanbul'da karşı karşıya

LİVERPOOL 0-1 CHELSEA

Maçtan Dakikalar

36' GOOOLL!! Olivier Giroud takımını öne geçiren golü atıyor.

35' Sol taç çizgisine yakın bir bölgede Emerson için ofsayt bayrağı kalkıyor.

30' Ceza sahası içinde topla buluşan Sadio Mane, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Kepa Arrizabalaga kurtarıyor.

30' Liverpool, James Milner ile köşe vuruşu kullanıyor.

29' Bu dakikada Liverpool takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Virgil Van Dijk tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

24' Ceza sahası içinde topla buluşan Olivier Giroud, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Adrian kurtarıyor.

22' Chelsea, Pedro ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

17'Pedro ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

16'Ceza sahası içinde topla buluşan Olivier Giroud, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

16'Ceza sahası içinde topla buluşan Mohamed Salah, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Kepa Arrizabalaga kurtarıyor.

13'Sadio Mane altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

13'Liverpool, James Milner ile köşe vuruşu kullanıyor.

13' Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Jordan Henderson ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

11' Bu dakikada Chelsea takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Pedro

10' Mohamed Salah ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

9'Ceza sahası içinde topla buluşan Fabinho, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Kepa Arrizabalaga kurtarıyor.

4' Chelsea takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jorginho.

4' Virgil Van Dijk orta saha çizgisine yakın bir noktada topa eliyle müdahale ediyor.

1' Liverpool takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Virgil Van Dijk geçiyor.

1'Orta saha çizgisine yakın bir noktada Virgil Van Dijk, Olivier Giroud tarafından faule maruz kalıyor.

1'Maç başladı

UEFA Süper Kupa Finali'nde ilk 11'ler

Liverpool: Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah

Chelsea:Kepa, Christensen, Zouma, Azpilicueta, Emerson, Jorginho, Kovacic, Kante, Pedro, Pulisic, Giroud

Beşiktaş Park kapıları açıldı

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş Park'ta stat kapıları açıldı, iki takımın taraftarları tribündeki yerlerini almaya başladı.

UEFA Süper Kupasında Liverpool ile Chelsea bu akşam saat 22.00'de kozlarını paylaşacak. Dev mücadele öncesi Beşiktaş Park'ta stat kapıları 19.00 itibariyle açıldı. Taraftarlar yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde aramaları yapılıp, stada alındı.

Bileti olmayan bazı sporseverler de stat ve etrafında renkli görüntüler oluşturdu.

Liverpool, Beşiktaş Vodafone Park'a giriş yaptı

Liverpool, UEFA Süper Kupa finalinde oynayacağı Chelsea maçı için Vodafone Park'a giriş yaptı.

UEFA Süper Kupa finalinde Liverpool, bu akşam saat 22.00'de başlayacak mücadelede Chelsea ile karşılaşacak. Stephanie Frappart'ın düdük çalacağı zorlu mücadele öncesi İngiliz ekibi, karşılaşmanın oynanacağı Beşiktaş Park'a giriş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma gelen Liverpool'u çok sayıda taraftar karşıladı.

Chelsea, Liverpool maçı için Beşiktaş Park'ta

Chelsea, UEFA Süper Kupa finalinde oynayacağı Liverpool mücadelesi için Beşiktaş Park'a geldi.

Chelsea, UEFA Süper Kupa finalinde bu akşam saat 22.00'de başlayacak müsabakada Liverpool ile oynayacak. Stephanie Frappart'ın yöneteceği zorlu mücadele öncesi maviler, karşılaşmanın oynanacağı Beşiktaş Park'a giriş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma gelen Chelsea takımını bazı Liverpool taraftarları ıslıklı protesto etti.

Uygar Aydın - Güven Mert Ercan

Beşiktaş Park ‘Kırmızı' dedi!

Beşiktaş Park'ta oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalinde tribünlerde ağırlık Liverpool taraftarının oldu. Öte yandan Chelsea takımı ısınmaya çıkarken ıslıklandı.

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalinde takımlar ısınmaya çıktı. Tribünlerde Liverpoollu taraftarlarının Chelseali taraftarlara göre daha fazla olması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Liverpool'un ardından ısınmaya çıkan Chelseali oyunculara tribünlerden ıslıklı protesto yapıldı.

Süper Kupa'ya yabancı basın akını

Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalini 350'den fazla yabancı basın mensubu takip etti. Öte yandan dev final 215 ülkede naklen yayınlandı.

Beşiktaş Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finaline yabancı basın yoğun ilgi gösterdi. Dev finale 350 yabancı basın mensubu akredite oldu. İstanbul'daki mücadele Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Ortadoğu ve Okyanusya'nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara geldi.

Güven Mert Ercan

Finalde davetsiz misafir

UEFA Süper Kupa finalinin 14. dakikasında tribünden atlayan bir Chlesea taraftarı kendini Liverpool filelerine atmak istedi. Ancak güvenlik güçleri taraftarı çizgide yakaladı.

Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinin 14. dakikasında sahaya taraftar atladı. Chelsea yarı alanında sahaya atlayarak deparla Liverpool kalesine yönelen ve kendini filelere bırakmak isteyen taraftarı güvenlik güçleri kale çizgisi üzerinde durdurdu.

Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de bir kadın taraftar sahaya atlamıştı.