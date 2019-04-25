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Liverpool ve United'ın hedefi Berke

Liverpool ve United'ın hedefi Berke
Liverpool ve United'ın hedefi Berke

İngiltere’nin köklü ekiplerinden Liverpool ve Manchester United, Fenerbahçe’nin genç kalecisi Berke Özer’in peşinde.

Fenerbahçe'nin sezon başında Altınordu'dan transfer ettiği genç kaleci Berke Özer, İngiliz devlerinin radarına girdi. Liverpool ve Manchester United'ın Berke ile ilgilendiğini iddia eden İngiliz basınında sezon sonunda sarı-lacivertli ekibin kapısının çalacağı ve iki takımdan birinin genç file bekçisini kadrosuna katacağı belirtildi. 

18 yaşındaki kaleci bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Giresunspor'a karşı görev aldı. Berke, sarı-lacivertlilerle U21 Süper Ligi'nde 7 maçta forma giyerken, kalesinde 2 gol gördü.  

Ozan Buğra Koşar

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