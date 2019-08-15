Liverpool'un İstanbul rüyası sürüyor

Penaltılar

Liverpool: Firmino (+), Fabinho (+), Origi (+), Alexander Arnold (+), Salah (+)

Chelsea: Jorginho (+), Barkley (+), Mount (+), Emerson (+), Abraham (-)

UEFA Süper Kupa Finali'nde Chelsea'yi penaltılarla elemeyi başaran Liverpool, İstanbul'da oynadığı 2. Avrupa Kupası Finali'ni de penaltı atışlarıyla kazandı.

UEFA Süper Kup Finali'nde Chelsea ile Beşiktaş Park'ta karşı karşıya gelen Liverpool, rakibini penaltı atışlarıyla mağlup ederek kupaya uzandı. Normal süresi 1-1 biten mücadele iki ekip uzatma dakikalarında karşılıklı goller bularak skoru 2-2'ye taşıdı. Eşitliğin bozulmamasının ardından seri penaltı atışlarıyla Liverpool kupaya uzanan taraf oldu. İstanbul'da oynadığı 2. Avrupa Kupası Finali'nde de kupayı kazanmayı başaran Liverpool, bu 2 maçta da sonuca penaltı atışlarıyla gitti.

3-0'dan dönen tarihi maç

Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi finallerinden birisi olarak gösterilen karşılaşmada Liverpool, 2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Milan ile karşı karşıya gelmişti. İtalyan ekibinin ilk yarısını 3-0 önde kapattığı karşılaşmada herkes kupanın Milan'a gideceğini düşünürken Liverpool ikinci yarıda 3 gol birden bularak karşılaşmayı uzatmalara ve sonrasında da penaltılara götürmeyi başarmıştı. Milan'da Serginho, Pirlo ve Shevchenko penaltı atışlarını kaçıran isimler olurken, Liverpool'da penaltıdan yararlanamayan tek isim Riise olmuştu. Kırmızılar penaltı atışlarıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonu olurken, bugün de benzer bir senaryo gerçekleşti.

Yine geriden geldi

Liverpool, 2005 yılındaki Milan maçında olduğu gibi bugün de Chelsea karşısında ilk yarıyı mağlup olarak tamamladı. İkinci yarıda Mane ile eşitliği yakalayan Klopp'un öğrencileri, uzatma dakikalarında yine Senegalli yıldızının attığı golle öne geçti. Ancak Chelsea, Jorginho'nun penaltıdan attığı golle durumu 2-2'ye getirirken uzatmalar da bu şekilde sonuçlandı. Seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kurmayı başaran Liverpool, skoru toplamda 7-6'ya getirerek 2005 yılında Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi Finali'ne benzer bir senaryoyla İstanbul'dan yine kupayla dönmeyi başardı.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

Maçtan Dakikalar

6. dakikada Salah'ın sol taraftan ortasında arka direkte iyi yükselen Matip'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kepa'da kaldı.

11. dakikada Giroud'un pasında ceza sahası dışı sol tarafta topla buluşan Pedro'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

16. dakikada Chamberlain pasında sağ kanatta topu alan Salah'in ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Kupa'da kaldı.

22. dakikada ceza yayı üzerinden topla birlikte soldan ceza sahası içine giren Pedro'nun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

24. dakikada defans hatasıyla cezası içinde topu alan Giroud'un röveşatasında meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

29. dakikada Milner'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Virgil van Dijk'in kafa vuruşu kalenin üzerinden dışarıya gitti.

30. dakikada Milner'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Mane'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kepa'da kaldı.

36. dakikada Pulisic'in ara pasında ceza sahası içi sol tarafta topla buluşan Giroud'un çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

48. dakikada defansın arkasına sarkan Firmino'nun kaleci Kepa ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda verdiği pasta Mane meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-1

51. dakikada Mane'nin pasında ceza yayında topla buluşan Henderson'un yerden vuruşunda kaleci Kepa topu kurtardı.

65. dakikada sol kanatta topu alan Pedro'nun ceza sahası içine girip verdiği pasta ceza yayı üzerinde bulunan Pulisic'in vuruşunda defansa çarpan top kornere gitti.

75. dakikada Salah'ın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Kepa'dan seken topa kayan Virgil van Dijk'in vuruşunda top yine Kepa'dan döndü. Sağ çaprazda bulunan Fabinho tam vurmak isterken araya giren Abraham meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90. dakikasında Mount'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Zouma'nın kafa vuruşu kalenin üzerinden gitti.

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Stephanie Frappart, Manuela Nicolosi, Michelle O'Neill, Cüneyt Çakır (Dördüncü hakem)

Liverpool: Adrian, Joe Gomez, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Fabinho, James Milner (Wijnaldum dk. 64), Jordan Henderson, Oxlade Chamberlain (Firmino dk. 46), Sadio Mane, Mohamed Salah

Yedekler: Lonergan, Lallana, Shaqiri, Brewster, Origi, Hoever, Kelleher, Alexander Arnold, Elliott

Teknik Direktör: Jürgen Klopp

Chelsea: Kepa, Cesar Azpilicueta, Kurt Zouma, Andreas Christensen (Tomori dk. 85), Emerson, N'Golo Kante, Jorginho, Mateo Kovacic, Christian Pulisic (Mount dk. 74), Pedro, Olivier Giroud (Abraham dk. 74)

Yedekler: Caballero, Rüdiger, Alonso, Barkley, Willian, Kenedy, Zappacosta, Batshuayi, Gilmour

Teknik Direktör: Frank Lampard

Goller: Giroud (dk. 36) (Chelsea), Mane (dk. 48) (Liverpool)

Sarı kartlar: Henderson (Liverpool), Cesar Azpilicueta (Chelsea)



UEFA Süper Kupa Finali'nde ilk 11'ler

Liverpool: Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah

Chelsea:Kepa, Christensen, Zouma, Azpilicueta, Emerson, Jorginho, Kovacic, Kante, Pedro, Pulisic, Giroud

Beşiktaş Park kapıları açıldı

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş Park'ta stat kapıları açıldı, iki takımın taraftarları tribündeki yerlerini almaya başladı.

UEFA Süper Kupasında Liverpool ile Chelsea bu akşam saat 22.00'de kozlarını paylaşacak. Dev mücadele öncesi Beşiktaş Park'ta stat kapıları 19.00 itibariyle açıldı. Taraftarlar yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde aramaları yapılıp, stada alındı.

Bileti olmayan bazı sporseverler de stat ve etrafında renkli görüntüler oluşturdu.

Liverpool, Beşiktaş Vodafone Park'a giriş yaptı

Liverpool, UEFA Süper Kupa finalinde oynayacağı Chelsea maçı için Vodafone Park'a giriş yaptı.

UEFA Süper Kupa finalinde Liverpool, bu akşam saat 22.00'de başlayacak mücadelede Chelsea ile karşılaşacak. Stephanie Frappart'ın düdük çalacağı zorlu mücadele öncesi İngiliz ekibi, karşılaşmanın oynanacağı Beşiktaş Park'a giriş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma gelen Liverpool'u çok sayıda taraftar karşıladı.

Chelsea, Liverpool maçı için Beşiktaş Park'ta

Chelsea, UEFA Süper Kupa finalinde oynayacağı Liverpool mücadelesi için Beşiktaş Park'a geldi.

Chelsea, UEFA Süper Kupa finalinde bu akşam saat 22.00'de başlayacak müsabakada Liverpool ile oynayacak. Stephanie Frappart'ın yöneteceği zorlu mücadele öncesi maviler, karşılaşmanın oynanacağı Beşiktaş Park'a giriş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma gelen Chelsea takımını bazı Liverpool taraftarları ıslıklı protesto etti.

Uygar Aydın - Güven Mert Ercan

Beşiktaş Park ‘Kırmızı' dedi!

Beşiktaş Park'ta oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalinde tribünlerde ağırlık Liverpool taraftarının oldu. Öte yandan Chelsea takımı ısınmaya çıkarken ıslıklandı.

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalinde takımlar ısınmaya çıktı. Tribünlerde Liverpoollu taraftarlarının Chelseali taraftarlara göre daha fazla olması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Liverpool'un ardından ısınmaya çıkan Chelseali oyunculara tribünlerden ıslıklı protesto yapıldı.

Süper Kupa'ya yabancı basın akını

Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalini 350'den fazla yabancı basın mensubu takip etti. Öte yandan dev final 215 ülkede naklen yayınlandı.

Beşiktaş Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finaline yabancı basın yoğun ilgi gösterdi. Dev finale 350 yabancı basın mensubu akredite oldu. İstanbul'daki mücadele Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Ortadoğu ve Okyanusya'nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara geldi.

Güven Mert Ercan

Finalde davetsiz misafir

UEFA Süper Kupa finalinin 14. dakikasında tribünden atlayan bir Chlesea taraftarı kendini Liverpool filelerine atmak istedi. Ancak güvenlik güçleri taraftarı çizgide yakaladı.

Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinin 14. dakikasında sahaya taraftar atladı. Chelsea yarı alanında sahaya atlayarak deparla Liverpool kalesine yönelen ve kendini filelere bırakmak isteyen taraftarı güvenlik güçleri kale çizgisi üzerinde durdurdu.

Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de bir kadın taraftar sahaya atlamıştı.