LLVision, ateş ölçümü ve uzaktan rehberlik çözümünü duyurdu

AR kurum hizmetinde öncü şirketlerden LLVision, koronavirüs mücadelesi için ateş ölçümü sağlayan AR gözlükleri ürettiğini ve Uzaktan İşbirliği Platformu'nun hayata geçirdiğini duyurdu. Verilen bilgiye göre, geliştirilmiş GLXSS SE-IR akıllı gözlükler, geliştirilmiş birinci görüş etkileşim deneyimi sağlıyor, hızlı ve doğru sıcaklık kontrolü sayesinde kurumların işlerini düzenlemesine yardımcı oluyor. Son dönemlerde yaşanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle saha içi deneyim ve yönetim problemini çözüme kavuşturabilmek amacıyla şirket, ARISE Endüstriyel Uzaktan İşbirliği Platformu'nun en yeni sürümünü de piyasaya çıkardı. Platform, tek bir yerden çözüm sağlayarak uzaktan video yapay zekalı tanıma ve veri analizi gibi gelişmiş uzaktan işbirliği özellikleri sayesinde kullanıcıların arıza giderme ve tamamlama testini gerçekleştirmesine ve işletme performansını izlemesine olanak tanımaktadır.

LLVision Ürün Direktörü Roy Lou konu hakkında şöyle konuştu: ''COVID-19 pandemisi, ticaret üzerinde oldukça ağır etkiler oluşturmuştur. Bu sorunların üstesinden gelirken şirketlere yardımcı olabilmek amacıyla Endüstriyel Uzaktan İşbirliği Platformumuzu kamunun ve personelin faydasına olacak ve yıkıcı olmayan kullanım sağlayacak şekilde geliştirdik''.

Ürünlerin, Çin'de 30'dan fazla sahada ve 50 havaalanında, gümrük kontrol noktalarında, okullarda ve endüstri parklarında kullanıldığı, şirket hizmetinin aynı zamanda BAE, Hindistan, Almanya, İtalya, Malezya, Tayland, Avustralya, Filipinler, Güney Afrika, Pakistan, Şili, Endonezya ve Sudi Arabistan'da da tanıtıldığı bildirildi.