Loca Fight Club Kick Boks turnuvası Kürşat Şahin organizatörlüğünde yapılacak

Bu yıl 39. kez düzenlenen ve birçok ülkeden canlı yayınlanacak olan Loca Fight Club Kick Boks Turnuvası, Kürşat Şahin organizasyonu ile gerçekleşecek ve toplam 8 maçta 16 sporcu mücadele edecek. Geceden elde edilen tüm gelirin depremzedelere bağışlanacağı ifade edilirken, depremzedelerin ise etkinliğe ücretsiz katılımı sağlanacak. Dövüş sporu tutkunlarının heyecanla takip ettiği etkinlik çerçevesinde dünya şampiyonları Adem Bozkurt ve Behram Recepzade kemer maçları için ringe çıkacak.

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