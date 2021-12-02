Lodos balık tezgahlarını da etkiledi

Geçtiğimiz günlerde Marmara ve Karadeniz'i etkisi altına alan lodos balık tezgahlarını da vurdu. Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nda balıkçılar, özellikle lüfer balığının fırtınadan etkilenerek tezgahta bulunmadığını söyledi. Balıkçılar, önümüzdeki dönemde balıkların bollaşacağını söylerken, fiyatlarında düşeceğini belirtiyor.

"Lüfer altınla yarışıyor"

Lodosun balıkları çok fazla etkilediğini belirten balıkçı Şafak Gün, “İki gündür büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Fırtına ağları bile yırtıyor. Lodostan dolayı lüfer balığı kaçtı. Lüfer, denizimize 4-5 senede bir gelen bir balık. Bu sene lüferde bolluk yakalamıştık ancak fırtına buna engel oldu. Lüferde bolluk azaldı. 15-20 liraya sattığımız lüfer balığı şimdi 80 liradan satılıyor. Lüfer altınla yarışıyor. Vatandaşın hem lüfer balığını hem de diğer balıkları yemesini istiyoruz. Lüferin 100 çeşit balığın karışımından oluşan bir lezzete sahip olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

"Karadeniz civarından bol hamsi bekliyoruz"

Lodostan en çok büyük balıkların etkilendiğini bildiren Gün, “Küçük balıklar genelde fırtınadan etkilenmez. Fırtınadan en çok lüfer balığı ve palamut etkilendi. Eğer yağmur ve kar yağarsa lüfer ve palamut biraz daha bollaşır. Şu anda tezgahta barbun, istavrit, deniz levreği ve deniz çuprası daha çok bulunuyor. Önümüzdeki dönemde Karadeniz civarından bol hamsi bekliyoruz. Vatandaş hamsiye doyacak. Çinekop balığının kilosu 60 lira, istavritin kilosu 35 lira, hamsinin kilosu 30 lira, deniz levreği 100 lira, deniz çuprası 100 lira, barbun balığının kilosu da 80 liradan satılıyor" ifadelerini kullandı.

Muhammed Fırat Aksoy - Furkan Serttaş