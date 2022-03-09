İhlas Haber Ajansı

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Loft Elia ‘İnci'li mekanlar arasında

Loft Elia ‘İnci'li mekanlar arasında
Loft Elia ‘İnci'li mekanlar arasında

Bodrum Loft’daki Loft Elia Restaurant, 'İncili Gastronomi Rehberi' ödül töreninde ‘4 İncili Mekânlar’ arasında yer aldı.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İncili Gastronomi Rehberi “İnci” Ödülleri düzenlenen geceyle sahiplerini buldu. Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da, Göltürkbükü ile Torba arasındaki Cennet Koyu'na komşu bölgede bulunan Bodrum Loft tatil köyü içerisindeki Loft Elia Restaurant da gecede “4 İnci Sahibi Mekânlar” arasında yer aldı.

Menüsü bulunduğu koyun mavi sularına eşlik eden zeytin ve çam ağaçlarının gölgesinden ilham alarak hazırlanan restoran, adını yörenin simgesi ‘zeytin'den alıyor. Restoranın menüsünde Ege ve Akdeniz mutfağından atıştırmalıklar ve paylaşımlı başlangıçlarından, açık ateş ve taş fırından et, makarna ve tatlı lezzetleri bulunuyor.

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