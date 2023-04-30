Lojistik Limanı Rizeli iş adamları yönetsin teklifi

Yapımı devam eden Lojistik Merkezin hayata geçmesinin ardından Rize-Artvin Havalimanı ve Rize'nin doğu ve Güneydoğu'ya açılan kapısı olan Ovit Tüneli ile Rize iş dünyasının entegre olması hedefleniyor. 20 milyon ton dolgu ile yapılması planlanan Lojistik Merkezinde çalışmalar büyük bir hızla sürüyor.

“Limanı Rizeliler olarak işletelim”

İyidere Lojistik limanı tamamlandığında yönetim alanında Rizeliler olarak lojistik anlamında iş yapan insanlar ile bir araya gelmeleri gerektiğini ifade eden Çillioğlu, “İyidere'de yapılmakta olan İyidere Lojistik Limanı hakkında şunu söylemek istiyorum. Tahminlerimize göre yakın zamanda bitmesi planlanıyor. İyidere limanının doğusunda yapılacak olan 750 dönümlük arazinin de lojistik limana entegrasyon olarak tamamlanmasıyla beraber tam anlamıyla Doğu Karadeniz'e limancılık, lojistik, depoculuk, kargo, antrepoculuk ve uluslararası taşımacılık anlamında daha büyük değer katacağından dolayı bu alanın limana katılacak. Bölgemizde bulunan kargocular, nakliyeciler, lojistikçiler, uluslararası ticaretle uğraşanlar, tüm bu firmalarımızın İyidere Lojistik limanının işletmesini ve hep beraber bir birliktelik yapıp bu limanı Rizeliler olarak işletelim. Çünkü Rize olarak baktığımız zaman diğer illere nazaran göç vermekte olan bir ilimiz. Etrafımıza baktığımız zaman çok fazla istihdam yapamamaktayız. Burada çaya dayalı bir ekonomimiz var. Diğer bir alternatif olarak da İyidere Lojistik olacak. İyidere Lojistik limanının tamamlayıcısı olarak Ovit tüneli ile birlikte Kafkaslara, Kars-Tiflis demiryoluna bağlantısı yapılacak olan bu projenin devamı için söylediğim gibi Rizeliler olarak bir araya gelelim” ifadelerini kullandı.

“Ben burada Rize'de bölgecilik yapmak için söylemiyorum”

Bölge halkının Rize'ye daha fazla katma değer sağlayacağından ötürü yönetmek istediklerini söyleyen Çillioğlu, “Ben burada Rize'de bölgecilik yapmak için söylemiyorum. Ben tamamen bu işe Rize'nin göç vermesinden ötürü ve ekonomiyi biraz daha güçlendirmek adına yapılacak olan Ovit Tüneli'nin tamamı bittikten sonra Doğu Karadeniz'in Rusya'ya ve Hazar'a açılacak olan hem ön kapısı hem de arka kapısı anlamında Rizeli insanların daha fazla katma değer yapacağından ötürü bölge insanıyla yönetimi için öneride bulunuyorum” diye konuştu.

Ali Maşalacı - Hasan Fehmi Demir



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.