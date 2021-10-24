Lojistik sektörü büyümeye odaklandı

Pandemi döneminde zor dönemlerden geçen lojistik sektörü, 2021 yılı sonuna doğru toparlanmaya başladı. Lojistik sektörüne önemli bir ivme katan sektörün dinamik oyuncularından GKN Kargo, yeni yatırım ve istihdamların müjdesini verdi. GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, pandemi öncesi başlayan ekonomik daralmanın sektörü derinden etkilediğini belirtti.

Akyürek, “Dünya ticaret hacminde 2018 yılında başlayan daralma, 2019'da pandemi ile beraber derinleşti. 2020 başı itibarı ile küresel ticaretteki korumacı eğilim bir parça yumuşadı. Ancak Çin ile ABD arasında ticaret anlaşmasına rağmen sektör kırılganlık seyrini korudu. Türk lojistik sektörü ise yaşanan ilk şokun ardından hızlı bir şekilde aksiyon alarak 2021 yılında krizin etkilerini büyük ölçüde bertaraf etmeyi başardı'' dedi.

“Gayrisafi Hasıla'nın en önemli sektörlerinden biriyiz”

Lojistik, öngörülen gelecekte devasa bir gelişim alanı ve potansiyeli bulunan entegre faaliyetler bütünüdür'' diyen Akyürek, “Lojistik sektöründe taşımacılığın yanı sıra depolama, gümrükleme, sigortalama, katma değerli hizmetler, talep ve stok yönetimi gibi faaliyetlerin de titizlikle yürütülmesi gerekir. Türkiye üç kıtanın kavşak konumunda olması ve üç tarafının denizlerle kaplı olması özellikleri ile bölgesinin lojistik üssü olmaya aday bir ülke haline getiriyor. Türkiye Lojistik Master Planı (TLMP) ülkemiz lojistik sektörü için bir vizyon ve plan ortaya koymaktadır. Bu bakımdan biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Yatırımlarımızı planladık. Ülkemizin alt yapısına, konumuna ve insan gücüne güveniyoruz. Biz 5 bin yeni istihdam oluşturacağız'' dedi.

Lojistik sektörünün 2021 yılı beklentileri hakkında da konuşan Akyürek şunları söyledi:

“TÜİK verilerine göre 2020 yılı itibarıyla Türk lojistik sektör büyüklüğü, yaklaşık 514 milyar TL. Gayri Safi Yurtiçi Hasılamızın önemli bir bölümünü sektörümüz teşkil ediyor. Elimizdeki verilere göre 2021 senesinin bir toparlanma yılı olmasını bekliyoruz. Bu bağlamda sektörümüzün 2021 yılında geçtiğimiz yıla göre yüzde 5'lik bir büyüme öngörüyoruz.”