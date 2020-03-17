Lojistik sektörüne koronavirüs engeli

Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını, Mart ayı ile birlikte özellikle Avrupa kıtası olmak üzere birçok bölgede etkisini artırmaya başladı. Ülkelerin aldığı önlemlerin başında sınır kapılarının kapatılması gelirken bu durum lojistik sektörünü olumsuz etkiledi. Online lojistik platformu Navlungo'dan yapılan açıklamaya göre, deniz yolu taşımacılığında 2019 sonunda düşük sülfürlü yakıt uygulaması nedeniyle artan konteyner başı taşıma maliyetleri, koronavirüs ile beraber daha da yükselirken, fiyat artışının yüzde 40'lara ulaştığı kaydedildi.

"Acil siparişler havayoluna kaydı, rezervasyonlar nisan ortasına kadar doldu"

Navlungo CEO'su İsa Korkmaz, son gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, "Havayolu navlunlarında yolcu uçaklarının seferlerinin iptal olması nedeniyle kargo kapasitesinin azalması Avrupa ve Amerika arasındaki havayolu navlun fiyatlarında yüzde 15-20 arasında fiyat artışına neden oldu. Çin ve Türkiye'yi de doğrudan etkileyen bu durumun yanı sıra, deniz yolu ile yetişemeyecek acil siparişlerin hava yoluna kayması muhtemel ve bu da havayolu taşımacılığında bir süre daha fiyat artışına sebep olacak." dedi.

İsa Korkmaz ayrıca nisan ayının ortasına kadar bazı rotalarda rezervasyonların dolduğunun bilgisini de paylaştı.

Avrupa'nın 14 ülkesi karayolu sınırlarını kapattı, e-ihracatta yüzde 20 düşüş bekleniyor

Avrupa'da 14 ülkenin sınırını kapatması ile birlikte ihracat yüklerinde gecikmeler yaşanmaya başlarken oluşan kuyruklar nedeniyle dönmeyen dorseler ve konteynerler neticesinde yüzde 15 oranında navlun artışları görüldü. E-ihracat gönderilerinde insanların zorunlu olmayan alışverişlerini kısmaları sonucunda ise taleplerde daralma görüldü.

İsa Korkmaz, Amazon veya Etsy gibi e-ticaret sitelerinden yapılan satışlar da henüz rakamlar ortaya çıkmasa da yüzde 20'ye varan düşüş beklendiğini söyledi.

"İhracatçılar koronavirüse karşı önlem alabilir"

Koronavirüs nedeniyle ticaretin içinde bulunduğu olağanüstü durumdan alınacak tedbirlerle minimum hasarla çıkılabileceğini belirten İsa Korkmaz, Türkiye'den ihracat yapan firmalar için önerilerini şu şekilde sıraladı:

"Alternatiflerinizi arttırın

Yükünüzü organize etmek için daha fazla alternatif aramanızı öneriyorum. Denizyolu, havayolu ve karayolu seçeneklerini aynı anda karşılaştırarak navlun planlamanızı yapabilirsiniz.

Rezervasyon yaptırırken dikkatli olun

Birçok acentenin yer problemi nedeni ile iptal politikalarında değişiklikler oldu, siparişlerinizi onaylarken mutlaka bu bilgileri teyit ediniz. Ayrıca alıcınız ve satıcınız ile olan sözleşmelerinizde muhakkak olası gecikmeleri de hesaba katın.

Parsiyel yükleri tercih edin

Konteyner ya da komple tır yerine, parsiyel navlunları tercih ederek riski dağıtabilirsiniz.

Gelişmeleri anlık takip edin

Koronavirüs önlemleri neticesinde her gün başka bir ülkeden uçuş yasakları ya da sınır önlemlerinin değişkenlik gösterdiğini görüyoruz. Ürünlerinizi planlarken mutlaka lojistik servis sağlayıcınızdan anlık bilgiler alınız.

Müşterileriniz ile daha fazla iletişim kurun

Müşterilerinizi sık sık bilgilendirin, olası gecikmelerde ve iptallerde elinizden geleni yaptığınızın mesajını verin."