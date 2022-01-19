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Lokantacıdan müşteriye hayat kurtaran müdahale

Lokantacıdan müşteriye hayat kurtaran müdahale
Lokantacıdan müşteriye hayat kurtaran müdahale

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir lokantada yemek yediği esnada nefes borusuna yemek kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçiren gence müdahale eden lokanta sahibi, genci boğulmaktan kurtardı.

Lokantacıdan müşteriye hayat kurtaran müdahale - Tıkla İzle

Olay, Çarşamba ilçesinde bir lokantada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaş yemek için lokantaya geldi. Lokantada yemek esnasında yediği ekmek parçasının soluk borusuna kaçması sonucu oturduğu sandalyede boğulma tehlikesi geçiren M.K.'ye ilk müdahaleyi iş yeri sahiplerinden Şevki Şahin yaptı. İlk müdahalenin ardından arkadaşları da müdahalede bulunurken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Arkadaşlarının müdahalesinin ardından bir süre sonra kendine gelen M.K., Şevki Şahin'e ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Olayın yaşandığı lokantanın sahiplerinden Mustafa Şahin, “Gençler olay günü masada yemek yedikleri esnada yemek nefes borusuna kaçtı. Büyük oğlum Şevki de olayı fark etmesi üzerine ilk müdahalede bulundu. Daha sonra da kendine geldi” dedi.

Nuri Oğuzhan Şeker

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