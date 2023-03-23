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Lokantada çıkan yangın söndürüldü

Lokantada çıkan yangın söndürüldü
Lokantada çıkan yangın söndürüldü

Rize'nin Kalkandere ilçesinde bulunan lokantada çıkan yangın söndürüldü.

Lokantada çıkan yangın söndürüldü - Tıkla İzle

Yangın, ilçeye bağlı Yukarı Tatlısu Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahallede Ramazan Yetimoğlu'na ait işletmede sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasan Fehmi Demir

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