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Lokantada yemek yerken depreme yakalandılar

Lokantada yemek yerken depreme yakalandılar
Lokantada yemek yerken depreme yakalandılar

Bolu'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme, lokantada yemek yerken yakalanan vatandaşların panik içinde dışarıya çıkması güvenlik kamerasına yansıdı. Depremi yaşayan öğrenci ise "Sıra devrildi, dolaplar, kitaplar yerlere saçıldı. Arkadaşlarla panik yaşadık. Korku dolu anlardı. Hala etkisindeyiz. Elimiz ayağımız titriyor" dedi.

Lokantada yemek yerken depreme yakalandılar - Tıkla İzle

Bolu'da saat 13.55'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların panikle bulundukları alanlardan dışarıya çıktıkları anlar yer aldı. Bir lokantada kaydedilen görüntülerde ise vatandaşların yemek yerken depreme yakalandıkları, sarsıntıyla sandalyelerden kalkarak dışarıya çıktıkları görüldü.

Depremi yaşayan öğrenci, "Sıra devrildi, dolaplar, kitaplar yerlere saçıldı. Arkadaşlarla panik yaşadık. Korku dolu anlardı. Hala etkisindeyiz. Elimiz ayağımız titriyor. O an hala gözümüzde canlanıyor. Kötü bir andı. Herkese geçmiş olsun" dedi.

Enes Özkan - İlhami Çetin

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