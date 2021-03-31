Lokantalar açıldı, müşteri bekliyor

Tüm Türkiye'de olduğu gibi aylar sonra Konya'da da lokanta, kafe ve benzeri işletmeler tekrar yüzde 50 kapasite şartı ile tekrar açıldı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilerek açılan işletmeler müşteri bekliyor. Esnaf ise vatandaşların lokanta ve kafelerin açıldığından habersiz olduğunu belirtti.

Döner ustası Çetin Varış, “İşler geçen haftayla aynı, hiçbir değişiklik olmadı. Vatandaşların çoğunun haberinin olduğunu zannetmiyoruz. Çoğunun normalleşmeden haberi yok. Vatandaşlarımızı bekliyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyarak hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Lokantacı Hasan Gürbüz ise, “Dükkanlar açıldı, yasaklar kalktı. Çoğunun haberi yok herhalde. Çoğu müşteriyi paket alırken dışardan içeri alıyoruz. Yasaklar kalktı herkes içerde oturabilir. Maske ve mesafeye dikkat edildiği sürece bir sıkıntı olmaz. Şurada 8-10 gün daha çalışırız sonrasında Ramazan ayında tekrar kapanıyor. Sonrasına bakacağız inşallah” dedi.

Dönerci Levent Kurt da, dün iş yerlerini açtıklarını belirterek, "İş bekliyorduk ama kimsenin haberi mi yok bilemedik, işlerimiz yok" şeklinde konuştu.

Ramazan Çetin - Enver Furkan Çelebioğlu

